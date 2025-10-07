7日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ140265 -29.1 40260 ２. 日経Ｄインバ 14213 -57.36591 ３. 日経ベア２ 10665 -42.4 161.8 ４. 楽天Ｗブル 10421 -14.0 47750