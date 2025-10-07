中国2部の試合で痛ましい事故が起きた中国甲級リーグ（2部相当）の広西平果に所属するMFサミュエル・アサモアが相手選手のタックルを受けて、ピッチサイドの看板に激突して負傷交代を余儀なくされるアクシデントが発生した。現地メディアによれば、同選手は頭部と頸部の負傷で重度の下半身麻痺の恐れがあるという。広西平果はリーグ戦の第25節で重慶銅梁龍と対戦し、1-2で敗れた。そのなかで後半4分、アサモアはタッチライン際