その表情を見ただけで、嫌な気分なのがとてもよく分かる。「大和証券Mリーグ2025-26」、10月6日の第1試合で赤坂ドリブンズ・鈴木たろう（最高位戦）がリーチを打ったものの、その後に持ってきた牌を見てどんより。実況・日吉辰哉（連盟）も「たろうさんの顔がヤバいことになってる！元気がなさすぎる！」と伝えることになった。【映像】最悪の流れに顔が青ざめる鈴木たろうたろうといえば“ゼウス”の異名を持ち、独創的な打ち