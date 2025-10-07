長野・安曇野市に浮上したホテル計画に市民団体から反対の声が上がっている。景観やわさび作りへの影響が出るのではとの懸念の一方、経済効果に期待する声もある。ホテルが建設計画に市民団体が反対ホテル建築計画が予定されているのは、晴れていれば北アルプスが望める長野・安曇野市の田園地帯。わさびの田んぼ「わさび田」などの田園風景が広がり、一大産地として知られている。JR穂高駅近くの国道沿いに地上7階、高さ28メート