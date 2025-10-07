バレーボール女子日本代表の野中瑠衣選手（24、ヴィクトリーナ姫路）が2025年10月4日、自身のインスタグラムを更新し、プライベートショットを披露した。「少し涼しくなってきた」野中選手は、「Let's look up and smile」とメッセージをつづり、赤のノースリーブにカーキのパンツを合わせた私服コーデを投稿。「#久々オフ投稿」「#関西に秋はあるのか心配してたら」「#少し涼しくなってきた」「#ファンクラブの入会も待ってます」