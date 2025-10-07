GoogleのPixelスマートフォンは、これまでサムスン製モデムを使用してきました。現行のPixel 10シリーズにもサムスン製の「Exynos 5400」モデムが搭載されています。 ↑MediaTekの最新モデムにスイッチ。 ところが、2026年に登場予定の次期モデル「Pixel 11」シリーズでは、MediaTekの最新5Gモデム「M90」に切り替わる可能性が高いと報じられています。 リーカーのMystic Leaks氏がメッセージアプリのTelegramで共有した