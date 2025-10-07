声優の早見沙織が7日、X（旧ツイッター）を更新。体内の過剰な免疫反応を抑えるリンパ球の一種「制御性T細胞」を発見し、6日にノーベル生理学・医学賞を受賞した、坂口志文大阪大特任教授（74）を祝福した。早見は坂口教授がノーベル生理学・医学賞受賞を受賞した旨を伝えるポストを引用し「受賞おめでとうございます!『はたらく細胞』という作品で制御性T細胞役で出演させていただいておりました。これを機に、あらためて制御性T