大手テーマパークなどのエンターテインメント作品を手掛けてきたS.I.P.H THEATERが、脳科学と音響心理学に基づいた新しいシアター体験『ボ〜っとしあたー』を、2025年11月21日(金)・22日(土)の2日間、名古屋・フラリエ クリスタルコートにてトライアル公演として上演します。「現代人の脳を少し休める」をテーマに、科学的アプローチと芸術表現を融合させた“究極のリラックス体験”が楽しめる舞台作品です。 S.I.P.H THEATER