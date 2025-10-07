９月９日に第１子出産を発表した元ＮＧＴ４８の荻野由佳が７日までに自身のＳＮＳを更新。ドレス姿を披露した。インスタグラムで「ｗｅｄｄｉｎｇ幸せな気持ちになった１日でした」とつづって、肩が透けた黒と白のドレスショットをアップした。この投稿には「もぉスタイル戻ってる」「素敵なドレス！」「綺麗ですわー」「素敵なママ」などの声が寄せられている。