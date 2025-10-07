◆米大リーグ地区シリーズ第２戦ブルワーズ―カブス（６日、米ウィスコンシン州ミルウォーキー＝アメリカンファミリーフィールド）カブスの今永昇太投手（３２）が６日（日本時間７日）、敵地のブルワーズ戦で先発登板。鈴木誠也外野手は「４番・右翼」でスタメン出場した。鈴木の先制３ランの援護を受けてマウンドに上がった今永は、先頭のチョウリオと２番チュラングを、ともに最後は直球で空振り三振を奪った。３番コン