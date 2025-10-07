◆米大リーグ地区シリーズ第２戦フィリーズ３―４ドジャース（６日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）ドジャース・佐々木朗希投手（２３）が６日（日本時間７日）、地区シリーズ第２戦の敵地・フィリーズ戦で登板し、１点リードの９回２死一、三塁の場面から５番手としてマウンドに上がり、ターナーをわずか２球で二ゴロに抑え、逃げ切った。佐々木は、１日（同２日）のワイルドカードシリーズ