日頃愛用しているテーブルライトが、スイッチの切り替えだけで動くため落下の心配がありました。なんとかしないと…と思っていたところ、ダイソーで良い商品を発見しました！以前話題になった粘着ゲルテープに似ている商品をゲットして、早速お試し！テーブルとライトをテープで固定すると、まさかの結果に…！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：両面ゲルテープ価格：￥110（税込）サイズ（約）：長さ1m、幅2cm×厚さ2mm販