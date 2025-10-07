事故車両 6日夜、香川県丸亀市の市道で軽自動車が女性をはね、そのまま逃走しました。警察がひき逃げ事件として捜査し、軽自動車の関係者から事情を聴いています。 警察によりますと、6日午後6時ごろ、丸亀市三条町の市道で、軽自動車が善通寺市に住む78歳の女性をはね、そのまま現場から逃走しました。 はねられた女性は道路脇の深さ約1mの用水路に転落し、骨盤を骨折するなど大けがをしました。 警察がひ