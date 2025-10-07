神戸市長選（１２日告示、２６日投開票）の告示まで１週間を切った。４党から与野党相乗りで支援を受ける無所属現職の久元喜造氏（７１）に対し、無所属新人３人が挑む構図が固まりつつある。激しい舌戦が予想される。（村越洋平）「神戸市が未来に向かって進んでいけるよう全力で取り組む」。９月２２日に神戸市内で開かれた集会で壇上に立った久元氏は、自民党や公明党、立憲民主党、国民民主党の神戸市議らが駆けつける中、