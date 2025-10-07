◇MLBナ・リーグ地区シリーズ第2戦ブリュワーズ-カブス(日本時間7日、アメリカンファミリー・フィールド)カブスの鈴木誠也選手が特大の先制3ランを放ちました。ブリュワーズとの地区シリーズ第2戦に4番ライトで先発出場した鈴木選手は、初回の第1打席、1、2塁の好機で左腕アーロン・アシュビー投手から高めのチェンジアップをとらえ、左中間への一発。レフトが一歩も追わない、440フィート＝約134.1メートルの特大先制3ランでし