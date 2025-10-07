【ミルウォーキー（米ウィスコンシン州）＝平沢祐】米大リーグは６日、ナ・リーグで地区シリーズ（５回戦制）第２戦が行われ、大谷、山本、佐々木が所属するドジャース（西地区１位）がフィリーズ（東１位）を４―３で振り切り、２連勝とした。１番指名打者で出場した大谷は七回に右前適時打を放って５打数１安打１打点。佐々木が九回二死から登板し、２戦連続でセーブを挙げた。ドジャースの総合力を示した七回の４得点だった