¥×¥íÌîµå¡¦¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï7Æü¡¢¥ª¥¹¥ÊÁª¼ê¤¬µ¢¹ñ¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ù¥Í¥º¥¨¥é½Ð¿È¤Î¥ª¥¹¥ÊÁª¼ê¤Ï5Ç¯ÌÜ¤Îº£Ç¯¤Ï¡¢Â¼¾å½¡Î´Áª¼ê¤äÄ¹²¬½¨¼ùÁª¼ê¤Ê¤É¸Î¾ã¼Ô¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢¤Û¤Ü¥Õ¥ë½Ð¾ì¤Î141»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·ÂÇ·â¤ÎÃæ¿´¤òÃ´¤¤¤Þ¤¹¡£14ËÜÎÝÂÇ¡¢67ÂÇÅÀ¡¢ÂÇÎ¨.256¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£µ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÃ£¤·¤¿¤Î¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ç¥ª¥¹¥ÊÁª¼ê¤ÈÆâ»³ÁÔ¿¿Áª¼ê¤Î2¿Í¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£µåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥ª¥¹¥ÊÁª¼ê¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¡¢1Ç¯´ÖÇ®¤¤±þ±ç¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶