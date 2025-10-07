■MLB地区シリーズブルワーズーカブス（日本時間7日、アメリカンファミリー・フィールド）カブス・今永昇太（32）が地区シリーズ第2戦、敵地でのブルワーズ戦に先発、2回2/3、46球を投げて、被安打5、奪三振3、四死球0、失点4（自責点4）。1回に同点スリーラン、3回に勝ち越しソロと2本の本塁打を浴びて降板となった。プレーオフ初先発となった今永、前日に「やってきた準備を丁寧にやってそれを後は試合で実行するだけ」と話