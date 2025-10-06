とちぎテレビ Ｊ２昇格のためのプレーオフ圏内入りを目指す栃木ＳＣは５日ホームでギラヴァンツ北九州と対戦し、０対１で敗れました。 ここまで８試合負けなしの７位・栃木ＳＣは、勝ち点差３の８位・北九州をホームで迎え撃ちます。 序盤からゴールに迫る栃木ＳＣ、前半４分にはグラウンダーに五十嵐太陽。 さらに前半２３分、コーナーキックから太田龍之介。 得点につなげ