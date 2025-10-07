JR東日本は、臨時列車「ありがとうEL号」を11月24日に運転する。編成はEF64形とEF81形で「ばんえつ物語」7両を前後から連結するプッシュプルで運行する。長岡〜新津駅間を快速で2往復し、全車指定席で途中停車と売店営業は行わない。指定席券は運転日の1か月前の午前10時から、えきねっとや指定席券売機、みどりの窓口で発売する。運行に合わせてオリジナルグッズを11月1日から販売する。商品は、2連アクリルキーホルダー（1,200円