サイボクは10月11日から、感謝祭「ありがトンまつり」をサイボク本社 敷地内(埼玉県日高市)で開催する。ありがトンまつり同イベントの実施期間は10月11日〜10月13日まで、開催時間は9:00からとなっている。期間中は、園内で楽しいステージイベントのほか、ショッピング、豚肉グルメ、日帰り天然温泉、アスレチックなどが展開され、一日中家族で楽しめる複合施設となる。また、イベント最終日の10月13日には、同社キャラクター「ヨ