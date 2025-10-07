7人組グループ・なにわ男子の道枝駿佑が5日（日本時間）、フランス・パリのアラブ世界研究所にて発表されたメゾン ヴァレンティノ（MAISON VALENTINO）の2026年春夏コレクション「ファイアーフライズ（FIREFLIES）」のファッションショーに来場した。【全身ショット】ヴァレンティノコーデをまとい…空港に登場した道枝駿佑ハイトーンカラーの髪色にモノトーンの上下、赤のベルトが映えるファッションで登場した道枝の姿が公開