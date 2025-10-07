台風22号が近づいています。伊豆諸島や関東では、暴風や高波に警戒が必要です。台風22号は現在、強い勢力となっています。今後は、さらに発達しながら北から東寄りに向きを変え、9日には非常に強い勢力で伊豆諸島に接近しそうです。伊豆諸島では、9日は65メートルの最大瞬間風速が予想され、一部の家屋が倒壊するおそれもある猛烈な風が吹きそうです。暴風や高波に厳重な警戒が必要です。関東も、沿岸部は非常に強い風や高波に警戒