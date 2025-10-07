北海道内は今シーズン初の氷点下となるなど、各地で今季一番の冷え込みとなりました。利尻島の利尻山では初冠雪を観測しています。１０月７日午前５時半ごろの利尻山です。山頂がうっすらと白く雪化粧しています。２０２４年より１５日遅い初冠雪を観測しました。７日朝の道内は、放射冷却の影響で冷え込みが強まり、稚内の沼川で氷点下２．０℃、枝幸の歌登で氷点下１．９℃など１７地点で冬日となりました。札幌でも今季初