7日（火）は東日本から東北南部にかけて雲が多く、最高気温は前日に比べて5℃前後も低くなる所があるでしょう。関東も25℃に届くかどうかで日中は過ごしやすい陽気となりそうです。その他の地域は晴れる所が多く、西日本では30℃前後まで気温が上がり、残暑が続く見込みです。8日（水）は前線が北日本を通過し、北海道では雷を伴って激しく降る所もあるでしょう。その他の地域も雲が多く、所々で雨が降りそうです。東海や関東も雨