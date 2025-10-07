東京・調布市の中央自動車道上り、調布インターチェンジ付近で、トラックなど6台が絡む玉突き事故があり、1人が死亡、6人がけがをしているということです。7日午前8時ごろ、中央道上り調布インターチェンジの入口近くで、「トラックと車3〜4台の事故が起きている」と110番通報がありました。警視庁によりますと、渋滞の最後尾にいたトラックに別のトラックが追突し、その弾みで前の乗用車などにも次々と追突したということです。こ