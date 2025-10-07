Ｊリーグは７日、Ｊ３高知に懲罰を科すことを決定したと発表。秋田豊前監督が選手及びスタッフに対して行ったハラスメントに該当する行為を巡って。懲罰内容は罰金１００万円とけん責（始末書をとり、将来を戒める）の２点。Ｊリーグは裁定委員会への諮問及び答申を経て、本件クラブの管理監督義務違反を認め、Ｊリーグの社会的信用を毀損したものとして、懲罰決定に至ったという。秋田前監督は先月１９日に「申し訳なかった