ガールズグループSAY MY NAMEのドヒが、透き通った歌声と可愛らしい魅力で視聴者の心を掴んだ。【写真】「破壊力すごい」本田仁美、“意外なボリューム感”ドヒは、10月5日に放送されたMBCの音楽バラエティ番組『覆面歌王』に出演し、魅力的な歌声を存分に披露した。“トマトパスタ”というニックネームで登場したドヒは、前回の放送で1ラウンドに勝利し、2ラウンドへ進出。この日の放送では、I.O.Iの『DOWNPOUR』を選曲し、清らか