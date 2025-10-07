ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（５３）の投手起用がまたしても物議を醸した。６日（日本時間７日）に敵地フィラデルフィアで行われたフィリーズとの地区シリーズ第２戦に４―３で逃げ切り、連勝で突破に王手をかけた。ただ、最後はヒヤヒヤだった。３点リードの９回のマウンドに送り出したのは、前戦でプロ初セーブをマークした佐々木朗希投手（２３）ではなく、９月に背信投球を繰り返したブレーク・トライネン投手（３７