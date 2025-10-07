¡ÖÏ²Â®¤Î¥¨¥ê¥«ÍÍ¡×¤Î°ÛÌ¾¤ò¤È¤Ã¤¿¸µ½°±¡µÄ°÷¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ËÅ¾¿È¤·¤¿¾åÀ¾¾®É´¹ç¡Ê42¡Ë¤¬7Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£4Æü¤ËÅê³«É¼¤µ¤ì¤¿¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¹â»ÔÁáÉÄ¿·ÁíºÛ¡Ê64¡Ë¤ò¤á¤°¤ë°ìÉôÊóÆ»¤Ë»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£¾åÀ¾¤ÏÁíºÛÁª¤ÎÅê³«É¼Á°¤«¤éX¤Ç¡ÖÆüËÜ¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÀ¯³¦¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¡Ø½÷¤¬¤Ç¤·¤ã¤Ð¤ë¤Ê¡Ù¤Ã¤ÆÉ÷Ä¬¤¬¶¯¤¤¤±¤ì¤É¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¹â»Ô¤µ¤ó¤¬ÁíÍý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»Ñ¤ò¸«¤¿¤¤¡×¤È¹â»Ô»á¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤¬ÁíºÛÁª¾¡Íø¤Ç