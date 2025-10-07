ガールズグループBilllie（ビリー）の日本人メンバー・ツキが、“K-POPアイドルの運動会”として知られる『2025 秋夕（チュソク）特集 アイドルスター選手権大会』（以下、『アユクデ』）で大活躍した。【写真】「国に帰れ。永遠に来るな」日本人ツキへの言葉10月6日に放送されたMBC『アユクデ』第1部では、女子シルム（韓国式相撲）の予選が行われた。この日、団体戦として進行されたシルム競技では、BilllieとtripleS（トリプル