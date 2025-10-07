任天堂は複数の海賊版サイトを運営していたとして、ソーシャル掲示板のRedditでモデレーターとして活躍したジェームズ・ウィリアムズ氏に対して、450万ドル(約6億8000万円)の損害賠償を求めていることが明らかになりました。Nintendo Is Suing A Reddit Moderator For $4.5 Million - GameSpothttps://www.gamespot.com/articles/nintendo-is-suing-a-reddit-moderator-for-4-5-million/1100-6535259/2024年6月、任天堂はNintendo