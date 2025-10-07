丸亀警察署 2025年5月8日、香川県多度津町の住宅に侵入し、指輪やネックレスなど8点、時価59万円相当を盗んだとして、丸亀市の無職の男（23）が7日、住居侵入と窃盗の疑いで逮捕されました。 警察によりますと、男は被害者の男性（54）の息子と共謀したということです。息子は普段、アパートで暮らしていますが、住宅の鍵を持っており、男と一緒に住宅に侵入しました。事件当時、住宅には誰もいなかったということで