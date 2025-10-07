昨年秋場所で引退した元大関・貴景勝の断髪式が10月4日、両国国技館で行なわれた。小池百合子・東京都知事ら300人がハサミを入れたが、現役時代に170キロあった体重が110キロまで痩せ、スリムになったスーツ姿がネットでも話題になった。【写真】相撲界で「美人すぎる」と話題、「貴景勝の母でございます」引退後は年寄「湊川」を襲名。常盤山部屋付きの親方として後進の指導をしているが、「湊川部屋」の創設を目指していると