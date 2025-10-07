【前後編の前編／後編を読む】初のわが子誕生に動揺しすぎて「不倫しちゃった」夫産後の妻が一喝しても2度3度…歪んだ心理の裏にあるもの日本の男性は妻を母親のように思っている人が少なくないと、よく言われる。男には3人の「ママ」が必要で、「実母、飲み屋のママ、そして妻」がそうだという説もある。女性と対等なパートナーシップを築くより、恋人や妻を「母」にしてしまうほうが楽なのかもしれない。【写真を見る】「夫