陸上自衛隊･富士駐屯地は、所定の時間に出勤せず所在不明となり、その後の捜索で保護された自衛官について懲戒処分としたと発表しました。懲戒処分を受けたのは、陸上自衛隊･富士教導団本部付隊に所属する50歳代の1等陸曹です。富士駐屯地の発表によりますと、この1等陸曹は、2021年5月27日、所定の時間になっても出勤せず所在不明となり、翌日夜、捜索中の隊員によって基地外で保護されたものです。聞き取りに対して、この1等陸曹