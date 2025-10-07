国内の相続財産を海外に移そうと考える人は少なくありません。しかし、現金や金の持ち出し、海外送金、国外財産の保有には、税務当局の厳格な監視と報告制度が存在します。国外転出時課税制度（出国税）、国外財産調書制度、さらに金融口座情報自動交換制度（CRS/AEOI）や暗号資産の報告義務により、資産を秘密裏に移すことは極めて困難です。『富裕層が知っておきたい世界の税制【大洋州、アジア・中東アメリカ編】【カリブ海