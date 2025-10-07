自民党の臨時総務会で写真に納まる（左から）古屋圭司選対委員長、有村治子総務会長、麻生太郎副総裁、高市早苗総裁、鈴木俊一幹事長、小林鷹之政調会長自民党は7日午前、高市早苗総裁選出を受けた臨時総務会を党本部で開き、幹事長に麻生派幹部の鈴木俊一前総務会長（72）を充てるなど党四役人事を正式決定した。人事では総裁選勝利を後押しした麻生派と旧茂木派の重用が目立つ。午後には高市氏ら新執行部が公明党の斉藤鉄夫代