６日に放送されたＮＨＫ「クローズアップ現代」では「自民・高市新総裁連立の行方は？」を放送。連立のカギを握る国民民主党の榛葉賀津也幹事長が登場し、自民党のキングメーカー・麻生太郎氏について述べた。放送された６日にインタビューに応じた榛葉幹事長はその最中に本棚から１冊の漫画を取ってきた。それは麻生氏から借りたという「ひらばのひと」という講談師を描いた漫画だった。榛葉氏は自民党総裁選の前日となる