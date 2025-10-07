立憲民主党の野田佳彦代表は7日、東京都内で開かれた連合の定期大会であいさつし、自民党新執行部人事を批判した。「解党的出直しになっていない。厳しく対峙していくのが野党第1党であるわれわれの役割だ」と述べた。