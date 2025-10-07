6日夕方から夜にかけて、県内ではクマと車が衝突する事故が相次ぎました。いずれもけがをした人はいませんでした。鹿角警察署の調べによりますと6日午後5時15分ごろ、鹿角市花輪字月竹沢の市道を走っていた普通乗用車が右側から飛び出してきたクマ1頭と衝突しました。運転していた鹿角市の50代の男性にけがはありませんでした。衝突したクマは体長が約1メートルです。事故の後、クマは北側に立ち去ったということです。また