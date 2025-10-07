「急に保育園に呼び出された。でも今日はどうしても外せない仕事がある……」。そんなとき、“頼れる人”がいますか？仕事と育児の両立に悩むママやパパは、全国にたくさんいます。港区では、そうした声を受けて2025年6月、「マッチング型ベビーシッター利用支援制度」がスタートしました。今回は、その背景や制度に込めた想いについて、港区長の清家愛さんにお話を伺いました。使いたいのに使えない。港区が制度を変えた理由─