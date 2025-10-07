瀬戸内地方は、高気圧に覆われて全域で晴れています。昼過ぎ以降は気圧の谷や湿った空気の影響で、岡山県を中心に雲が増える見込みです。香川県はおおむね晴れるでしょう。日中の最高気温は岡山と高松で29度、津山で27度の予想です。6日と同じくらいかやや低い気温になります。 8日は曇りの天気で、雨の降るところがあるでしょう。風がやや強く吹く見通しです。朝の最低気温は岡山と高松で22度、津山で20度でしょう。日中の最高気