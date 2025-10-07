ソフトバンクは7日、育成6年目の勝連大稀内野手（24）に、来季の契約を結ばないことを伝えた。この日、福岡市のみずほペイペイドームで通告を受けた勝連は「支配下になるチャンスはあったが、なりきれなかった。ホークスに悔いはない」と強調した。沖縄・興南高から育成ドラフト4位で入団。オリックスの宮城大弥投手（24）とは高校時代の同期で、1年目からウエスタン・リーグで実戦を積んできた。チームの育成選手で最長の6