プレーもさることながら、華やかなウェアでもファンを魅了する女子プロゴルファー達。オシャレな着こなしは多くのゴルファーのお手本にもなるし、契約ブランドのアイコン的役割も担っている。そこで、「オシャレだと思う女子プロ」は誰か、雑誌『ALBA』の読者にアンケートを実施。栄えある1位に選ばれたのは、ゴルフ界の“ファッショニスタ”こと原英莉花だ。【ランキング】オシャレ番長な女子プロは？ 1位〜10位まとめ【1位】原英