需給のバランスで価格が決まる中古クラブ。売れ筋は、機能と価格のバランスに優れたお買い得モデルであるとも考えられる。ゴルフパートナーのランキングをもとに、中古クラブアドバイザーで、ゴルフパートナー藤沢長後店の店長を務める島田辰也氏と、いま人気ウェッジのモデルをチェックしていく。【写真】1位『SM9』、2位『SM8』、3位『RTX-6』の顔をお届け！4位以下のウェッジをチェックツアープロの使用率も高いタイトリスト