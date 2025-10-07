アイアンの「ソール」と聞くと、多くのゴルファーは打ったときの“抜けの良し悪し”に関係すると考えがちだ。確かにそれも間違いではないが、ギアコーチの筒康博氏によると、実際には重心設計への影響が非常に大きいという。【写真】トゥ幅が長いのが、ダフリに強かった！21.4mmのタイト『T250』、23.5?のピン『i240』「比重の重い金属で作られるアイアンでは、ヘッドの形状そのものが重心設計に大きく関わります。ソールを薄く