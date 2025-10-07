◇ナ・リーグ地区シリーズ第2戦ドジャース4―3フィリーズ（2025年10月6日フィラデルフィア）ドジャースは6日（日本時間7日）、敵地でのフィリーズとの地区シリーズ第2戦に勝利し、2連勝でリーグ優勝決定シリーズ進出に王手をかけた。3点リードの9回に救援陣が打ち込まれて1点差に迫られたが、最後は佐々木朗希投手（23）が試合を締めて逃げ切った。4―3の9回2死一、三塁で佐々木はナ・リーグ首位打者ターナーの懐へ99・3