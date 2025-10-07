欧州サッカー連盟（UEFA）は6日、スペイン1部とイタリア1部のリーグ戦各1試合を初めて国外で開催することを承認した。スペインのビリャレアル―バルセロナが12月20日に米フロリダ州マイアミで、イタリアのACミラン―コモが来年2月にオーストラリアのパースで計画されている。欧州各国のリーグ戦が異なる大陸で開催されることへは反発も強く、UEFAは声明で「自国外での国内リーグ戦の開催に明確に反対する」との立場を示した