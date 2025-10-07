オリックスは7日、京セラドームで全体練習を行い、11日から始まるクライマックスシリーズ・ファーストステージ（対日本ハム、エスコンフィールド）に向け再始動した。アップの後には報道陣をシャットアウトしての非公開練習に臨んだ。サインプレーなどの確認に時間を割いた模様。CSは優勝してファイナルステージから始まった21〜23年は勝ち抜いて日本シリーズに進出しているが、ファーストステージは08、14年はいずれも日本